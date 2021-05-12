Культура

Послушать песню соловья из XVIII века предлагает музей-заповедник «Михайловское»

Видео с необычным «саундтреком» появилось сегодня вечером в официальных сообществах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальных сетях. Подписчики и посетители музейных пабликов могут услышать, как «поет» механический соловей - игрушка, которую специалисты датируют концом XVIII - началом XIX столетия.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, запись этой мелодии, а также «музыки сфер», которую воспроизводит «Музыкальный шкафчик» (середина XIX столетия), была сделана в музее-усадьбе «Тригорское», во время программы, которую специалисты Пушкинского заповедника подготовили специально к международной акции «Ночь музеев». В этом году эта акция проходила в рамках объявленного в России Года науки и технологий, и новая музейная программа «Механические чудеса в Тригорском» представляла гостям усадьбы, в частности, заводные игрушки пушкинского времени. Вел программу Сергей Пинчук, научный сотрудник мемориальной усадьбы Осиповых и Вульфов - соседей и сердечных приятелей ссыльного поэта

Фото: Пушкинский заповедник

В музее уточнили, что эти и другие «механические чудеса» находятся в постоянной экспозиции музея, однако заводят их крайне редко; более того, даже дотрагиваются музейные хранители до них, предварительно надев специальные перчатки. «Увидеть раритеты в шаговой доступности и услышать звуки "поза-позапрошлого века" - счастливая возможность для туристов», - уверены в музее.

Специальные программы к международной акции прошли и в других музейных усадьбах. Так, гостей «Петровского» посвятили в историю создания Абрамом Петровым - знаменитым арапом Петра Великого и прадедом Пушкина Абрамом Ганнибалом - двухтомного рукописного учебника «Геометрия» и «Фортификация».

Фото: Пушкинский заповедник

А в музейном комплексе «Пушкинская деревня» в Бугрово жители и гости Святогорья узнали, как, например, работала механизированная ступа и как крестьянки пушкинского времени управлялись со станком для вычесывания овечьей шерсти.