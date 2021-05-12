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Культура

Женщины хотят стать музейными работниками чаще мужчин

18.05.2021 10:48|ПсковКомментариев: 0

Эксперты проанализировали рынок труда России и выяснили, какие специалисты востребованы в музейной отрасли, насколько активны сами соискатели, а также какие новые профессии вошли в музейную сферу за последние годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании HeadHunter по Северо-Западу.

Понятие «музейный работник» объединяет сразу несколько профессий: хранители, научные сотрудники, методисты, экскурсоводы, экспозиционеры, смотрители, реставраторы, искусствоведы и другие. С начала года соискатели по всей стране разместили более 2 200 резюме в изучаемой сфере, из них 41% пришелся на Москву, 27% - на Санкт-Петербург, 4% - на Московскую область, по 2% соискатели из Свердловской области и Краснодарского края и еще 1% в Татарстане.

С начала года несколько сотен россиян ищут работу музейным экскурсоводом. В данной профессии соискатели часто отмечают имеющееся культурологическое образование или созданные уникальные проекты, которые готовы внедрить в работу. Так, одна из соискательниц имеет почти 30-летний стаж работы, а также собственные авторские экскурсии для различных возрастных групп и иностранных туристов. Другая соискательница на место экскурсовода ранее работала смотрителем в крупном музее, где обеспечивала безопасность культурных ценностей и отвечала за сохранность экспонатов.

В музейных работников переквалифицируются и специалисты из других отраслей. Так, музейным администратором желает стать соискательница с 17-летним стажем работы, которая до этого на протяжении 9 лет читала студентам лекции по технологическому машиностроению.

Кроме того, за последнее время в состав музейных профессий вошли и другие специальности, ранее не характерные для этой сферы, но необходимые сейчас для ее развития: smm-менеджер, smm-редактор, музейный редактор, PR-менеджер в музейной сфере и другие.

По данным резюме, опубликованных на hh.ru в 2021 году, 67% соискателей в изучаемой сфере – женщины. 56%, разместивших резюме, находятся в возрасте от 35 до 50 лет, еще 11% - в возрасте 60 лет и более. Подавляющее большинство россиян, желающих стать музейными работниками, уже имеют опыт работы более 6 лет, у 8% соискателей опыт работы составляет от 1 года до 3 лет, еще 6% вообще не имеют никакого опыта, но готовы развиваться в этой сфере. Как правило, соискатели претендуют на полный рабочий день, 38% предпочитают дистанционный формат работы.

19% соискателей на место музейного работника претендуют на зарплату от 15 000 до 40 000 рублей. Каждый пятый соискатель ожидает зарплату от 40 000 до 75 000 рублей, еще 9% указали уровень заработка до 190 000 рублей.

В свою очередь работодатели с начала года разместили несколько сотен вакансий, среди которых большая часть предназначена для музейных экскурсоводов, еще требуются реставраторы, хранители музейных ценностей, методисты, смотрители, а также научные сотрудники. Средняя предлагаемая зарплата для музейных работников в России находится в диапазоне от 25 000 до 50 000 рублей.

Теги: #опрос #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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