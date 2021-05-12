«И свет во тьме светит...»: концерт органной музыки пройдет в Печорах 23 мая

Концерт органной музыки «И свет во тьме светит...» состоится в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 23 мая в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.
Концерт даст лауреат международных конкурсов Анна Юркова (орган, Москва). В программе:
Концерты проводятся на пожертвования слушателей.
«Просим вас соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию», - говорится в сообщении.
Концерты органной и ансамблевой музыки исполняются на историческом духовом органе. Инструмент создан эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России.
Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.