Культура

«И свет во тьме светит...»: концерт органной музыки пройдет в Печорах 23 мая

Концерт органной музыки «И свет во тьме светит...» состоится в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 23 мая в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Концерт даст лауреат международных конкурсов Анна Юркова (орган, Москва). В программе:

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750), прелюдия ми-бемоль мажор BWV 552, 1;



хоральная прелюдия Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 («Облекись, душа, красотою»);



фуга ми-бемоль мажор BWV 552, 2;



Иоганнес Брамс (1833-1897), Три хоральные прелюдии ор. 122:



«Herzlich tut mich verlangen» («Сердечно жажду я блаженной кончины»);



«Herzlich tut mich erfreuen» («Сердечно радуюсь я благословенной летней поре»);



«Schmücke dich, o liebe Seele»;



Сезар Франк (1822-1890), хорал №3 ля минор;



Зигфрид Карг-Элерт (1877-1933), хоральная прелюдия «Schmücke dich, o liebe Seele»;



Луи Вьерн (1870-1937), «Вестминстерские колокола».

Концерты проводятся на пожертвования слушателей.

«Просим вас соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию», - говорится в сообщении.

Концерты органной и ансамблевой музыки исполняются на историческом духовом органе. Инструмент создан эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России.

Адрес: Печоры, улица Гагарина, 12а.