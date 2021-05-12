Культура

Бесплатный вход в музеи объявили в честь праздника в «Михайловском»

Сегодня в честь Международного дня музеев Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» по традиции приглашает всех жителей региона и туристов, прибывших в Пушкинские Горы, в индивидуальном порядке (не в составе организованных групп) посетить музеи-усадьбы бесплатно. Сообщение об этом размещено на официальном сайте учреждения и в официальных сообществах «Михайловского» в социальных сетях.

Вадим Смирнов. Утро в Михайловском (2015). Из собрания музея-заповедника.

В музее напомнили, что в «Михайловском» для посетителей работают постоянные экспозиции в доме-музее поэта, а также большие выставки в здании бывшей Колонии литераторов и в «Льняном амбаре», который, несмотря на скромные размеры, среди художников-профессионалов считается одним из самых престижных выставочных залов страны.

В «Тригорском» к услугам гостей - господский дом Осиповых и Вульфов, соседей и друзей Пушкина, а также овеянная всевозможными легендами банька в усадьбе, также работающая сейчас как выставочный зал. В «Петровском» всех ждут в домах А. П. Ганнибала и П. А и В. П. Ганнибалов - сына и внука знаменитого «Арапа Петра Великого». А в музейном комплексе в деревне Бугрово можно посетить музей-мельницу с подлинными, старинными механизмами, «Пушкинскую деревню» - типологическую псковскую крестьянскую усадьбу, воссозданную на начало XIX столетия, а также выставочный зал «Музейная почта» с действующим почтовым отделением. Кроме того, здесь работает Центр творческих музейных программ.