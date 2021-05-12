Культура

Псковские профсоюзы призвали учреждения культуры активно заключать трудовые договоры

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталией Родионовой провели рабочую встречу с руководителем регионального комитета по культуре Ольгой Тимофеевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, стороны поделились текущими планами, обсудили систему социального партнерства, а также договорились о проведении совместного мониторинга на наличие коллективных договоров в организациях культуры и об активизации работы по их заключению. Кроме того, решено на постоянной основе проводить встречи с трудовыми коллективами учреждений культуры.

Также будет проработан вопрос оздоровления работников культуры. По мнению профсоюзной стороны, его необходимо рассмотреть в ближайшее время на заседании ассоциации профсоюзов бюджетной сферы.

«Радует тот факт, что профсоюзы с органами власти региона работают в едином направлении. У нас нет времени на раскачку. Нам необходим положительный результат, людям необходим результат», – отметил в ходе встречи лидер регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.