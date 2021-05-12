Культура

Псковские профсоюзы поздравили музейное сообщество с праздником

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил музейное сообщество с Международным днем музеев, который отмечается 18 мая.

«О важности культуры и истории не стоит даже рассуждать, поскольку ее осознают все, от мала до велика. А вот о важности людей, которые хранят культуру и историю, говорить нужно громко и часто, особенно, в День музеев, - убежден он. - Это торжественный и важный день, ибо именно музей является главным хранилищем нашей истории – от доисторических времен до современности. Здоровья и неиссякаемого энтузиазма в вашей сложной работе».

К поздравлениям присоединилась председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова. «С каждым годом в культуру вкладывается все больше и больше финансовых средств, и это заметно по восстановлению памятников архитектуры, поддержке наших музеев и туристических мест, которые радуют глаз не только жителей нашего региона, но и гостей», - подчеркнула она.

«Много достойных людей работают в сосредоточении богатейшего опыта прошлых поколений и так приятно, что в этот день и наше Псковское областное Собрание депутатов объявляет благодарность за активную и плодотворную работу на благо Псковской области старшему научному сотруднику ФГБУК "Псково-Изборский музей-заповедник" Светлане Филипповой. Все задуманное воплощается, а сколько еще предстоит. И, прежде всего, это делается силами работников музеев», - добавила Наталия Родионова.

Всем музейным работникам она пожелала здоровья, креативных идей и сил для их реализации, новых исторических находок и верных помощников в их сохранении.