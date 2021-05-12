Псковские профсоюзы поздравили музейное сообщество с праздником

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил музейное сообщество с Международным днем музеев, который отмечается 18 мая.
К поздравлениям присоединилась председатель Псковской областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова. «С каждым годом в культуру вкладывается все больше и больше финансовых средств, и это заметно по восстановлению памятников архитектуры, поддержке наших музеев и туристических мест, которые радуют глаз не только жителей нашего региона, но и гостей», - подчеркнула она.
«Много достойных людей работают в сосредоточении богатейшего опыта прошлых поколений и так приятно, что в этот день и наше Псковское областное Собрание депутатов объявляет благодарность за активную и плодотворную работу на благо Псковской области старшему научному сотруднику ФГБУК "Псково-Изборский музей-заповедник" Светлане Филипповой. Все задуманное воплощается, а сколько еще предстоит. И, прежде всего, это делается силами работников музеев», - добавила Наталия Родионова.
Всем музейным работникам она пожелала здоровья, креативных идей и сил для их реализации, новых исторических находок и верных помощников в их сохранении.