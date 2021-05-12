Культура

Полицейские из пластилина и картонные светофоры: в Пскове открылась новая выставка

Выставка «Полицейский Дядя Степа - 2021» открылась в УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, авторы работ – участники регионального этапа одноименного всероссийского конкурса. Он организован по инициативе МВД России и проходит ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей.

Фото здесь и далее: Антон Морозов

«Лепили стражей порядка из пластилина и клеили светофоры из картона дети сотрудников органов внутренних дел и учащиеся образовательных учреждений региона, - рассказали в пресс-службе. - Правила конкурса не ограничивают творческие возможности участников: в поделке можно использовать любой подручный материал, тематику и сюжет».

Жюри конкурса - полицейские и член Общественного совета при УМВД Сергей Волков - выбрали трех победителей голосованием. При этом организаторы решили отметить авторов всех поделок дипломами.

1 место заняла поделка псковича Константина Афанасьева «Полицейский - кинолог», 2 место разделили работы «Кинолог» Герды Михайловой и «Инспектор ДПС» Захара Павленко, 3 место заняла работа «Дядя Степа» воспитанников центра реабилитации для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей.

«УМВД России по Псковской области выражает слова благодарности всем участникам конкурса, а также их родителям и педагогам», - добавили в пресс-службе.