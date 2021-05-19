Культура

Защитные конструкции установили над реставрируемым памятником на могиле Пушкина

Подготовительные технические работы провели на объекте культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича» (1799-1837) в Святогорском монастыре. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», на сегодняшний день, в частности, над памятником поэту установили леса и конструкции для его защиты от дождя.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Кроме того, специалисты уже выполнили первичные работы по сухой и химической очистке памятника и окружающей площадку некрополя мраморной балюстраде. Также частично удален отслуживший свой срок связующий раствор из швов гранитного основания монумента.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

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Напомним, что проект реставрации в рамках государственного заказа (заказчик — АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и в Псковской области») выполнили специалисты ООО «Артруст». В документе учтено принципиально важное требование: о максимальном сохранении подлинных материалов, конструкций и отделки объекта культурного наследия. Проведение работ по реставрации возложено на специалистов ООО «СДК», которое имеет лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Номер лицензии: МКРФ 00067 от 13 июля 2012 года.

В плане работ предусмотрены реставрация гранитной части памятника, мраморных плит и металлического ограждения, биоцидная или, в случае с металлической оградой, химическая обработка поверхностей, очистка от дикой патины и золочение креста на монументе, многое другое.

В музее просят обратить внимание на то, что экскурсионное обслуживание для туристов, которые захотят посетить Свято-Успенский Святогорский монастырь и некрополь Ганнибалов - Пушкиных, осуществляется как и прежде. Однако гостей призывают с пониманием отнестись к тому факту, что в течение некоторого времени близко подойти к могиле поэта будет невозможно. Музейщики и реставраторы приносят туристам свои извинения за невольно доставленные им неудобства.