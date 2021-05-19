Культура

Офорты белорусского «романтика сурового стиля» представляет «Михайловское»

Сегодня вечером в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершили монтаж выставки, материалы для которой прибыли в Святогорье из Белоруссии, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. В новой экспозиции, развернутой в «Льняном амбаре» (выставочный зал в мемориальной усадьбе поэта), представлены офорты народного художника Белоруссии, академика АХ СССР Г. Г. Поплавского из фондов Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. С завтрашнего дня выставка будет открыта для всех желающих.

Вниманию любителей изобразительного искусства, жителей и гостей Псковской области музей предлагает 33 экспоната — собственно офорты и цинковые печатные доски, выполненные мастером, которого на родине называли «романтиком сурового стиля». Это — иллюстрации к произведениям белорусской и мировой литературы, а также свободные композиции, «раскрывающие образ белорусского народа в его этнографическом своеобразии».

Георгий Поплавский. Цинковая печатная доска (из иллюстраций к «Слову о полку Игореве», 1984). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Выставка офортов Георгия Поплавского, как планируется, будет работать в Святогорье в течение месяца, до 20 июня. Таким образом, ее смогут увидеть многочисленные гости Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в Михайловском. Вход в «Льняной амбар» в усадьбе поэта традиционно свободный.

В музее напомнили, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник связывает давнее и прочное, плодотворное сотрудничество. Музеи, в частности, регулярно обмениваются фондовыми экспозициями. Так, к примеру, в эти дни в художественной галерее Полоцкого музея сейчас открыта для посетителей выставка «Пушкин. Гоголь. Графика Ю.К. Люкшина», подготовленная специалистами из «Михайловского». Ее развернули накануне международной акции «Ночь музеев», которая в Белоруссии пройдет 22 мая. Пушкиногорский показ включен в программу этого широкомасштабного события, добавили в музее.