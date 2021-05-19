Культура

Конкурс социального искусства «Через грани» стартует в Псковской областной библиотеке

Центр социальной, деловой и правовой информации Псковской областной библиотеки приглашает к участию в конкурсе социального искусства «Через грани». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, конкурс проводится в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Сроки отбора конкурсных работ – с 20 мая по 20 июня.

Участники смогут попробовать свои силы в трех номинациях: «Лучшее произведение живописи», «Лучшее прозаическое произведение», «Лучшее поэтическое произведение». В состав оргкомитета конкурса входят специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

С условиями и положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Прием работ в номинации «Лучшее произведение живописи» осуществляется в здании ПОУНБ (Псков, улица Профсоюзная 2, 2 этаж, каб. №206) с 9.00 - 17.30 (заведующий Центром деловой информации Антон Манихин).

Награждение победителей состоится 26 июня. Лучшие творческие работы будут представлены в библиотеке на выставке «Через грани».