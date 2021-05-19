Культура

«Тканые одежды» представят в Псковской областной библиотеке

23 мая в 15.00 в Псковской областной научной библиотеке (Профсоюзная, 2) состоится презентация выставки изделий «Тканые одежды» (Изборск). Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие пройдет в рамках проекта «Сохраняя народные традиции» и фестиваля «Этно-Мода-Псков»-2021.

Коллектив «Тканые одежды» из Изборска является участником российских выставок народного творчества, обладателем Гран-при Псковского областного конкурса национального костюма. Это творческий «ребенок» двух семей: Покровских и Белоусовых. Они ткут и создают одежду из домотканых материй, сохраняя ускользающее ремесло и помогая ему стать современным.

Авторский тандем:

Лииви и Александр Покровские. Лииви Анцевна – изборянка, кандидат биологических наук, а ныне ткачиха с более чем 15-летним стажем. Именно она предоставляет все ткани для коллекций.

Ирина Белоусова - петербурженка, инженер-архитектор, рукодельница с многолетним стажем, автор вязаных костюмов для театральных постановок петербургских театров. Дизайнер и исполнитель всех моделей.

Юлия Белоусова - актриса театра и кино, режиссер музыкального театра, постановщик всех показов коллектива.

Все костюмы выполнены исключительно из полотна ручного ткачества. Оно – основа, а не элемент украшения. Декором же служит вязание и макраме. На сегодняшний день авторы создали 7 коллекций женской и детской одежды.