Культура

Псковские музыканты выступят на фестивале Ural Music Night

Псковская команда музыкантов вместе с солисткой Елизаветой Степановой прошла отбор на крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль Ural Music Night. Музыканты повезут на мероприятие авторский материал (проект lizamatryoshka). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила Елизавета Степанова.

На фестивале будет представлено около 100 сценических площадок. Организаторы ожидают не менее 300 тысяч зрителей. Хедлайнерами Ural Music Night-2021 станут группа «Каста», Вадим Самойлов и группы свердловского рок-клуба, Billy’s Band и Zebra Band, Клава Кока, Леонид Агутин.

На фестиваль из 2 268 заявок прошли 409 групп и артистов, в том числе и псковичи. Сейчас команда собирает средства для поездки в своих социальных сетях.