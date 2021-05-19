Культура

Вечер памяти журналиста и поэта Алексея Маслова пройдет в Пскове

Центральная городская библиотека приглашает псковичей на программу «Жаль, что тебя здесь нет», посвященную 60-летию со дня рождения Алексея Маслова, поэта, актера, журналиста. Мероприятие пройдет 24 мая в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В программе примут участие литераторы, музыканты, журналисты и художники Пскова. Специальным гостем будет поэт и литературовед Арсен Мирзаев из Петербурга. Состоится показ редких видеоматериалов из спектаклей с участием Алексея Маслова, а также электронной презентации «Wish You Were Here».

«Алексей Маслов – это целое явление в культурной жизни города. Он не только сам писал литературные произведения, но и являлся редактором-составителем поэтических сборников, был одним из организаторов первого независимого молодежного фестиваля "Carte blanche" в Пскове. Алексей Маслов умел разглядеть в человеке талант и доказать этому человеку, что тот талантлив, а после – рассказать о его таланте другим. Наверное, по этой причине именно ему в нашем городе мироздание доверило найти неизвестную ранее пьесу Сергея Довлатова, подготовить мемуары известного тренера Эдуарда Малофеева», - вспоминают друзья поэта.

В библиотеке рассказали, что Алексей Маслов был минималистом, писал афористичные стихотворения, лирические миниатюры, умел взглянуть на привычные вещи под новым углом зрения, тонко подмечая мелкие детали, внезапный момент, одушевлял понятия, казалось бы, не созданные для этого, передавая само очарование вещей.

«Его главная книга "Земля святого ада" - городские сказки, верлибры и одна интересная пьеса по мотивам произведений Кеннета Грэма и группы Deep Purple. Выглядит эта книга как альбом. Формой она напоминает упаковку компакт-диска с репродукцией Рене Магритта "Революция" (Holyhellland) на обложке. Мультикультурность этой книги отмечают все, кто ее читал. И одновременно она очень псковская книга. Поздний поэтический андеграунд в Пскове, прежде всего, может быть представлен творчеством Алексея Маслова», - отметили организаторы мероприятия.

Алексей Маслов родился 24 мая 1961 года в городе Пскове в семье актеров Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина. Учился в Ленинградском горном институте, Псковском политехническом институте. В 1980 году окончил техническое училище в Ленинграде. Работал на заводе (1978–1979), актером Псковского театра кукол (1985–1991), корреспондентом (с 1991 года), обозревателем (с 1995 года) в газете «Новости Пскова». Был членом Ассоциации русских верлибристов.

Он публиковался в изданиях «Антология русского верлибра», «Антология русского лиризма», «Очень короткие рассказы», «Нестоличная литература», в самиздатовсих журналах «Сумерки» и Carelia (в переводе на финский), в сборниках «Точка опоры» и «Звенья». Издал три книги стихов, рассказов и прозаических миниатюр: «Отдельно стоящее дерево…» (1997), «Пушкин и Ленин» («Краткий курс истории Пскова: из «Бейрута» – в глубь веков») (1997), «Земля Святого Ада» (2000). Был редактором-составителем книги «Другая традиция» (Псков – Великие Луки), а также псковских литературных сборников «Дофигаэдр» и «Дофигаэдр-97».

Алексей Маслов ушел из жизни 15 сентября 2008 года.