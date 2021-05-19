Культура

Предложения студентов могут внести в итоговый проект реставрации храма в Печорах

Предложения студентов, молодых специалистов, которые представили свои проекты, созданные в рамках научно-образовательного проекта «Псковская архитектурная школа», могут использовать в итоговом проекте реставрации храма Николы Вратаря (Ратного) в Печорах. Об этом стало известно сегодня в рамках пресс-конференции, на которой обсуждаются итоги работы выездной Школы реставрации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Научный руководитель проекта, архитектор-реставратор 3-й категории Мария Кучерявых отметила, что работа была организована на высоком профессиональном уровне. «Многое не попало в презентацию, - сказала архитектор, - Но присутствовал постоянный диалог, многие решения могут быть спорными, но реставрация для того и существует, чтобы спорить и искать истину».

Заместитель директора - начальник службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», действительный член ИКОМОС Мария Лисенкова напомнила, что храм Николы Вратаря неслучайно был выбран для изысканий: в настоящий момент на этом объекте ведутся научно-проектные работы по реставрации объекта под руководством АНО «Возрождение.» Специалисты курировали работы студентов школы.

Гендиректор АНО «Возрождение» Денис Василенко подчеркнул, что участники провели работы в короткие сжатые сроки, четко по делу. «Мы ведем 44 объекта, на которых работают разные компании, проводят аналогичную работу, но то, как вы подошли к этому объекту, общаясь с пользователями и изучая архивы, очень значимо, - сказал Денис Василенко. - Главное, что вы придерживаетесь аутентичности памятника, места - очень важно сохранить древности и передавать их будущим поколениям. Ваша профессия - профессия будущего».

По словам Дениса Василенко, проекты, сделанные участниками школы, пройдут методсовет: их, возможно, примут в работу и учтут при итоговом согласовании проекта реставрации храма в Псково-Печерском монастыре.