Культура

«Русские узоры» представят Псковскую область на Дельфийских играх

Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» представит Псковскую область на Двадцатых молодежных Дельфийских играх России. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте областного комитета по культуре.

Дельфийские игры - состязания в области искусства, направленные на выявление и поддержку творческой молодежи (возраст участников - от 10 до 25 лет). Появились они еще в Древней Греции, вместе с Олимпийскими играми, и носили название Пифийских. Их возрождение началось в ХХ веке. Первые Всемирные игры современности прошли в 2000 году в Москве и собрали 27 стран участников. Российские Дельфийские игры проводятся с 1999 года, напомнили в комитете.

Псковская область принимает участие в Дельфийских играх с 2011 года. «В этом году мы всем сердцем болеем за коллектив "Русские узоры"! Желаем им отличного настроения и успешного выступления!» - добавили в комитете.