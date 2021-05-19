Культура

Выездная школа реставрации будет работать на псковских объектах ЮНЕСКО в 2022 году

Выездная школа реставрации продолжит свою работу в Пскове в 2022 году. Об этом стало известно сегодня в рамках пресс-конференции, на которой обсуждаются итоги работы школы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Предполагается, что молодые специалисты будут работать на псковских памятниках ЮНЕСКО.

С целью заинтересовать студентов - будущих архитекторов и реставраторов - в дальнейшей работе на Псковской земле, для них проведут 5-часовую экскурсию по памятникам ЮНЕСКО.

Напомним, проект выездной школы реставрации в рамках научно-образовательного проекта «Псковская архитектурная школа» собрал в Печорах студентов архитекторов-реставраторов и молодых специалистов из 7 регионов России.

Программу подготовил Союз реставраторов России совместно с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области, Псковской епархией, АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» и ООО «ДАВ-Руссланд» (бренд Caparol).

Проект рассчитан на повышение уровня образования будущих реставраторов на объектах культурного наследия Псково - Печерской лавры (церковь Николы Вратаря, Михайловский собор). Научные руководители проекта — практикующие архитекторы-реставраторы из Москвы Александр Урадовских и Мария Кучерявых.