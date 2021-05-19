Культура

«Миссия выполнима»: псковичей приглашают на программу ко Дню славянской письменности

Сегодня, в канун Дня славянской письменности и культуры, и завтра, когда Русская Православная Церковь будет вспоминать святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на специальную праздничную программу.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, первой строкой в праздничной афише значится открытие выставки «Александр Невский с русским воинством» из собрания храма Покрова Пресвятой Богородицы городе Долгопрудном (Московская область). Работы, представленные в экспозиции, выполнены детьми и подростками — воспитанниками Детской школы мозаики под руководством диакона Димитрия Котова, клирика храма выпускника Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Диакон Димитрий Котов на встрече с жителями и гостями Пушкиногорья. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Развернута выставка в музейном Научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и на площади перед ним. Официально откроют выставку сегодня, 23 мая, в 16.00.

Кроме того, в программу дней Славянской письменности и культуры в Пушкинском заповеднике включено новое музейное занятие «Кирилл и Мефодий. Миссия выполнима». На уроке, который ведет научный сотрудник музея Ольга Лыжова, можно будет узнать, насколько исторически точна дошедшая до наших дней информация о святых просветителях, что за личности они были и как реагировали на деятельность Кирилла и Мефодия латинский Запад и греческий Восток.

Музейное занятие «Кирилл и Мефодий. Миссия выполнима» ведёт Ольга Лыжова. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Место проведения музейного занятия «Кирилл и Мефодий. Миссия выполнима» — Центр творческих музейных программ в деревне Бугрово Пушкиногорского района, класс русской письменности и словесности. Проводят урок ежечасно, с 10 до 17.00.