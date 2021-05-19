«Трудно не расхохотаться»: запущенный в Пскове флешмоб стал всероссийским

К флешмобу #БиблиотекарьШутит, который запустили псковские городские библиотеки, присоединились их коллеги из районов Псковской области и других регионов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы акции.
«С начала этой недели в пабликах 11 псковских городских библиотек «ВКонтакте» с хэштегом #БиблиотекарьШутит можно почитать, какие забавные ситуации то и дело происходят в этих учреждениях культуры. В основном, благодаря читателям, которые нередко обращаются в библиотеки с такими странными запросами, что библиотекарю бывает очень трудно не расхохотаться», - рассказали в городской библиотеке.
Ёлоховская сельская библиотека (филиал Островской районной библиотеки) пошла еще дальше и создала шуточную инсталляцию в стиле «их разыскивает милиция», изобразив библиотекаря, который оказался настолько придавлен грузом ежедневной работы, что из-под книг торчат одни сапоги.
Библиотека поселка Матросы (Карелия) поддержала псковских библиотекарей вот такой шуткой из собственной коллекции:
«Читатель просит библиотекаря: "Дайте мне Канта, только что-нибудь свеженькое". Библиотекарь из Рязани Наталья Алёшина припомнила для псковского библиотечного флешмоба случай "из личной практики":
Молодой человек: Мне тут книгу задали прочитать, но я названия не помню!!!
Библиотекарь: Ну хоть что-то вы сможете вспомнить?
Молодой человек: То ли бусы какие-то, то ли рябина!
Библиотекарь: «Гранатовый браслет»?
Молодой человек: А как вы догадались?»
Подберезинская сельская библиотека Локнянского района добавила в копилку библиотечных казусов вот такой запрос читателя: «Рассказы Полистовского есть?» Позже выяснилось, что читателю нужны были рассказы Паустовского.
В псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева рассказали, как один читатель попросил выдать ему книгу «Прощание с Матрёной» (видимо, это ремейк произведений Распутина «Прощание с Матёрой» и Солженицына «Матрёнин двор»).
Библиотечный шуточный флешмоб (теперь уже всероссийский) продолжится до 27 мая.