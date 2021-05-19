Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
конкурс - застройка Четырех углов
Упрощенный механизм оплаты за электроэнергию
Лицей Ростелекома
Для чего это нужно и где установить?
БОПЭТ цифры и факты
За покупками с экосумкой
50 лет в сельском хозяйстве
Модно и практично
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Культура 19.05.2021 12:364 Гремячая гора: золото, которое валяется под ногами 23.05.2021 14:490 «Миссия выполнима»: псковичей приглашают на программу ко Дню славянской письменности 21.05.2021 17:030 Вечер памяти журналиста и поэта Алексея Маслова пройдет в Пскове 21.05.2021 15:570 Проект «Не во имя славы» представляют в «Михайловском» 21.05.2021 15:086 Выездная школа реставрации будет работать на псковских объектах ЮНЕСКО в 2022 году 21.05.2021 14:063 Предложения студентов могут внести в итоговый проект реставрации храма в Печорах
 
 
 
Самое популярное 20.05.2021 12:303 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 19.05.2021 13:5326 В областном комитете по образованию сменился председатель 18.05.2021 15:514 Названа официальная причина госпитализации детей в Великих Луках 17.05.2021 23:190 Очаг коронавируса выявили в Псковской областной больнице 19.05.2021 14:165 Новый руководитель областного комитета по образованию прокомментировал свое назначение
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Трудно не расхохотаться»: запущенный в Пскове флешмоб стал всероссийским

23.05.2021 15:55|ПсковКомментариев: 0

К флешмобу #БиблиотекарьШутит, который запустили псковские городские библиотеки, присоединились их коллеги из районов Псковской области и других регионов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы акции.

«С начала этой недели в пабликах 11 псковских городских библиотек «ВКонтакте» с хэштегом #БиблиотекарьШутит можно почитать, какие забавные ситуации то и дело происходят в этих учреждениях культуры. В основном, благодаря читателям, которые нередко обращаются в библиотеки с такими странными запросами, что библиотекарю бывает очень трудно не расхохотаться», - рассказали в городской библиотеке.

Ёлоховская сельская библиотека (филиал Островской районной библиотеки) пошла еще дальше и создала шуточную инсталляцию в стиле «их разыскивает милиция», изобразив библиотекаря, который оказался настолько придавлен грузом ежедневной работы, что из-под книг торчат одни сапоги.

Библиотека поселка Матросы (Карелия) поддержала псковских библиотекарей вот такой шуткой из собственной коллекции:

«Читатель просит библиотекаря: "Дайте мне Канта, только что-нибудь свеженькое". Библиотекарь из Рязани Наталья Алёшина припомнила для псковского библиотечного флешмоба случай "из личной практики":

Молодой человек: Мне тут книгу задали прочитать, но я названия не помню!!!

Библиотекарь: Ну хоть что-то вы сможете вспомнить?

Молодой человек: То ли бусы какие-то, то ли рябина!

Библиотекарь: «Гранатовый браслет»?

Молодой человек: А как вы догадались?»

Подберезинская сельская библиотека Локнянского района добавила в копилку библиотечных казусов вот такой запрос читателя: «Рассказы Полистовского есть?» Позже выяснилось, что читателю нужны были рассказы Паустовского.

В псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева рассказали, как один читатель попросил выдать ему книгу «Прощание с Матрёной» (видимо, это ремейк произведений Распутина «Прощание с Матёрой» и Солженицына «Матрёнин двор»).

Библиотечный шуточный флешмоб (теперь уже всероссийский) продолжится до 27 мая.

Теги: #библиотека #акция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?
В опросе приняло участие 361 человек
23.05.2021, 15:550 «Трудно не расхохотаться»: запущенный в Пскове флешмоб стал всероссийским 23.05.2021, 15:340 До 19 градусов тепла ожидается в Псковской области 24 мая 23.05.2021, 15:120 Юные шахматисты Пскова поедут на Черное море 23.05.2021, 14:490 «Миссия выполнима»: псковичей приглашают на программу ко Дню славянской письменности
23.05.2021, 14:312 Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5 млн человек 23.05.2021, 14:101 Псковский губернатор оценил работу энергетиков по ликвидации последствий непогоды 23.05.2021, 13:510 Центробанк изменил срок перехода на карту «Мир» для получения пенсий 23.05.2021, 13:360 Петербуржец насмерть сбил своего земляка на трассе в Псковской области
23.05.2021, 13:225 В Псковской области из-за недовольства родителей могут изменить формат выпускных 23.05.2021, 12:543 Всероссийский съезд муниципальных депутатов разогнали в Новгороде 23.05.2021, 12:390 Полиция Пскова приглашает на службу и обещает 40 дней отпуска 23.05.2021, 12:201 От COVID-19 в Псковской области умерли еще четыре человека
23.05.2021, 12:000 Наталия Соколова дала рекомендации для борьбы с агрессивным поведением детей 23.05.2021, 11:380 Росгвардейцы задержали псковича за кражу кондитерских изделий 23.05.2021, 11:171 Эксперты выяснили, на что копят деньги российские школьники 23.05.2021, 10:560 Псковичку в желтой футболке и полосатых брюках продолжает искать полиция
23.05.2021, 10:372 Россиянам назвали признаки гипноза по телефону 23.05.2021, 10:160 Заброшенный магазин сгорел ночью в Порхове 23.05.2021, 09:540 Против опочанки возбудили дело за фиктивную прописку украинца 23.05.2021, 09:353 Гинцбург оценил вероятность постковидного синдрома у вакцинированных
23.05.2021, 09:140 В Псковской области еще более 200 человек вылечились от коронавируса 23.05.2021, 09:018 Победу на Евровидении одержали итальянцы 22.05.2021, 23:391 Грозы и ливни ожидаются в Псковской области 23 мая 22.05.2021, 22:360 24 предпринимателя и организации получили статус «социального предприятия» в Псковской области
22.05.2021, 22:120 Двое пострадали из-за проезда на запрещающий сигнал светофора на объездной дороге Пскова. ФОТО 22.05.2021, 21:520 В Великих Луках состоялась акция «Будь примером - иди по «зебре!» 22.05.2021, 21:330 Установлен примерный возраст останков, найденных в Пскове у Гремячей башни 22.05.2021, 21:170 ВАЗ врезался в автобус на трассе Псков – Изборск, пострадали трое. ФОТО
22.05.2021, 21:101 Интерактив:  Вот, что творится в Середке 22.05.2021, 20:380 В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле самолета 22.05.2021, 20:210 Человеческое отношение двух псковских медиков к пациентам отметила петербурженка 22.05.2021, 19:491 «Локальные подтопления» возможны на севере и западе Псковской области в воскресенье
22.05.2021, 19:130 Полиция ищет свидетелей ДТП под Псковом с участием 17-летнего водителя 22.05.2021, 18:231 Сбитый в 1944 году самолет поднимают из болота в Пыталовском районе 22.05.2021, 17:575 Мишустин рассказал о государстве без бюрократии 22.05.2021, 17:360 Состоялся показ короткометражки «Слониха», снятой в Пскове ученицей Тимура Бекмамбетова
22.05.2021, 17:090 Укладка покрытия началась на Бастионной в Пскове 22.05.2021, 16:460 Жителей Новоржева проинструктировали по мерам пожарной безопасности 22.05.2021, 16:230 В Пскове можно услышать мужской хор Византийского пения «Пахомий Логофет» 22.05.2021, 16:037 Великолукские производственники обеспокоены резким ростом цен на металл
22.05.2021, 15:240 Шиномонтаж горел ночью в Псковском районе 22.05.2021, 15:020 Объявлен основной состав жюри финального шоу великолукских конкурсов красоты 22.05.2021, 15:011 В Пскове прошла акция «На работу на велосипеде» 22.05.2021, 14:370 Сильные дожди ожидаются ночью в Псковской области
22.05.2021, 14:201 В Пскове водитель «Киа» проехала по ноге ребенку 22.05.2021, 14:060 Быть достойными гражданами России пожелали выпускникам руководители Великих Лук 22.05.2021, 13:490 Больше 250 спортсменов собрал открытый кубок Пскова по карате. ФОТО 22.05.2021, 13:180 Автомобиль загорелся в Пскове во время движения
22.05.2021, 13:003 Жители дома на Коммунальной попросили у властей парковочную площадку 22.05.2021, 12:395 В Псковской области нашли варианты индийского штамма COVID-19 22.05.2021, 12:227 Лидер социалистов рассказал, как победить «Единую Россию» на выборах 22.05.2021, 12:060 Лучшим рабочим днем мужчины считают день получения премии - опрос
22.05.2021, 11:461 В Дно дорожники борются с борщевиком на отремонтированной улице 22.05.2021, 11:270 Еще два человека скончались в Псковской области от коронавируса 22.05.2021, 11:150 308 из 399 деревьев сохранят при ремонте проспекта Ленина в Великих Луках 22.05.2021, 10:552 «Контролируемое пребывание» могут ввести для мигрантов в России
22.05.2021, 10:290 В Пскове водитель «Тойоты» врезалась в гараж 22.05.2021, 10:040 Псковичка просит отметить работу врача COVID-бригады в проекте «Доска почета псковских медиков» 22.05.2021, 09:5924 Как тупить за рулем по-скобарски 22.05.2021, 09:350 В областном Росреестре стартует неделя консультаций
22.05.2021, 09:200 Нетрезвый водитель снова попался сотрудникам ДПС в Пскове 22.05.2021, 09:040 Михаил Ведерников: Второй год наша система образования работает в особом режиме 22.05.2021, 08:531 Российским дачникам разъяснили запрет на петрушку 22.05.2021, 00:014 В Пскове на сутки закрывается для транспорта Троицкий мост
21.05.2021, 23:270 В Псковской области дорожные полицейские в преддверии каникул встретились со школьниками 21.05.2021, 23:2011 Россиян предупредили о риске дефицита бензина 21.05.2021, 22:563 Латвия впервые обыграла Канаду в матче чемпионата мира по хоккею 21.05.2021, 22:140 Семьям погибших под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей
21.05.2021, 21:502 Клещи оказались переносчиками двух новых вирусов в России 21.05.2021, 21:290 Псковский росгвардеец занял первое место в соревнованиях по служебному биатлону 21.05.2021, 21:050 Названы открывшие границы для привитых россиян страны 21.05.2021, 20:490 Вера Емельянова провела совещание с муниципалитетами по организации в образовательных учреждениях выпускных
21.05.2021, 20:410 Столетие Героя Советского Союза Алексея Петрова отметили в Псковской области 21.05.2021, 20:210 Псковский губернатор пожелал выпускникам верить в свои силы 21.05.2021, 19:557 Шойгу заявил о создании в России боевых роботов 21.05.2021, 19:461 Когда отремонтируют разрушенный из-за ливней мост через реку Уза, рассказал Борис Елкин
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.