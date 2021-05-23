Культура

Хоровой праздник «Поют дети Псковщины» проходит сегодня в онлайн-формате

Традиционный хоровой праздник «Поют дети Псковщины», посвященный Дню славянской письменности и культуры, в этом году проходит в онлайн-формате. В понедельник, 24 мая, творческие коллективы региона выкладывают в социальные сети видео с исполнением песен из своего репертуара под хештегом #поютдетипсковщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В мероприятии принимают участие хоровые группы общеобразовательных и музыкальных школ, а также школ искусств. Коллективы представили зрителям любимые произведения, в том числе патриотические песни.

Например, учащиеся 4-6 классов хорового отделения Псковской детской музыкальной школы №2 имени М. П. Мусоргского выступили с песней «Дом под крышей голубой». Детский хор «Вдохновение» Великолукской детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского спел песню «Колокола». Коллектив Детской школы искусств города Невеля исполнил песни «Здравствуй, Родина моя!» и «Родной город». Учащиеся детской школы искусств города Порхова выступили с песней «Дети солнца».

Планируется, что в акции примут участие не менее 25 региональных коллективов, отметила заместитель директора Псковского центра народного творчества Лидия Чечельницкая.

Организаторами мероприятия выступают Псковский областной центр народного творчества и региональное отделение Всероссийского хорового общества.