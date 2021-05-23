В Пскове пройдет форум-мотиватор «Библиотека 2021. Время новых возможностей»

Форум-мотиватор, посвященный внедрению и развитию инноваций в культуре, начнет работу в Псковской областной библиотеке 26 мая. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.
«Это профессионально-публичная площадка с широким набором инициатив, основанных на эффективных практиках применения умных технологий, интеллектуально-креативных коллабораций и интенсивных коммуникаций представителей различных сфер деятельности учреждений культуры, общественных организаций, творческих центров, лабораторий и креативного бизнеса», - рассказала заместитель генерального директора библиотеки по научной работе Ирина Королева.
В качестве главных мотиваторов выступят российские эксперты, которые вдохновят участников на новые идеи и проекты.
Участники форума - руководители и специалисты организаций в сфере культуры Псковской области, в частности библиотек и музеев обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно нашему региону, как культурные события могут объединять места и людей, поделятся опытом и эффективными социокультурными практиками, технологиями.
В программе:
Работа форума продлится два дня.