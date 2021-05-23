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Культура

Псковичей приглашают на выставку Игоря Шаймарданова

24.05.2021 21:11|ПсковКомментариев: 0

 Псковской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка рисунков художника Игоря Шаймарданова «Образы».

Псковичам, знакомым с творчеством художника, хорошо известно, что с Пушкиным он на «ты». Именно великому поэту Игорь Шаймарданов посвятил десятки произведений. Не стала исключением и новая выставка.

«Если говорить о ней языком кинематографии, то это сериал с одним действующим лицом и весьма забавной массовкой. В нем "солнце русской поэзии" выглядит совсем не пафосно. Очень по-человечески», - сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Пушкин Игоря Шаймарданова весел, безмятежен, изобретателен и занят вполне земными делами – пашет землю, вкручивает лампочку, покупает продукты на ярмарке, обнимается с Ариной Родионовной, кокетничает с Музой, принимает гостей, швыряется своими же стихами и деньгами, держит быка за рога… «В общем, хулиганит! Этим он необыкновенно близок всем нам и каждому по отдельности. Это и есть живая народность поэта, о которой так много говорят литературоведы. Автор сделал ее основой своего творчества», - добавили в ПОУНБ.

«Каждый пишет так, как дышит. Вот и я рисую Пушкина так, как его чувствую, - рассказывает Игорь Шаймарданов. – Представляю поэта в разных ситуациях и предполагаю, как он будет на них реагировать. Я не претендую на биографическую точность. Я просто очарован личностью Пушкина и хочу поделиться этим ощущением с другими. Хочу, чтобы на моего любимого Александра Сергеевича посмотрели другими глазами».

Всего на выставке представлены 26 работ. Все они написаны в прошлом году. Пандемия, как болдинская осень для Пушкина, стала для Игоря Шаймарданова периодом творческого всплеска.

Среди многоликих пушкинских образов, представленных на выставке, есть и рисунок на злобу дня. Называется «Самоизоляция». На нем поэт, строго следуя заветам Роспотребнадзора, предстает в маске.

Добавим, Игорь Шаймарданов – большой друг Псковской областной универсальной научной библиотеки, его выставки проходили здесь не раз.

Художник родился в 1964 году. В 1992 году закончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. С 1989 года работает как театральный художник. Член Союза художников России и Союза театральных деятелей России. В 2008 и 2009 гг. был главным художником Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в с. Михайловском. Его работы находятся в Пушкинском Заповеднике, Государственном музее А.С. Пушкина (Москва), Всероссийском музее А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), Музее-квартире В.В. Набокова (Санкт-Петербург), в Пскове, частных собраниях.

Теги: #ПОУНБ #выставка #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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