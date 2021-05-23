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Культура

В Псковской областной библиотеке стартует 9 сезон «Летнего чтения»

25.05.2021 22:39|ПсковКомментариев: 0

Во время каникул Псковская областная универсальная научная библиотека в помощь организаторам летних школьных лагерей города Пскова проводит цикл мероприятий «Летнее чтение. Сезон 9.». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Мы хотим сделать досуг ребят более содержательным, интересным, расширить кругозор юных читателей, познакомить с лучшими книжками для детей и подростков, привить любовь к книге. В этом году библиотекари подготовили разнообразные интерактивные программы, которые позволяют сочетать чтение с творческой и игровой деятельностью. Через игру и книгу мы хотим научить детей творчеству, общению, бережному отношению к природе. Все мероприятия составлены с учетом специфики различных возрастных категорий», - рассказали организаторы.

Библиотекари предлагают программы: «О науке – без назидания и скуки», «Памятники города Пскова», «Псков-ганзейский», «Азбука дорожного движения», «В стране дорожных знаков»: игра-путешествие по правилам дорожного движения, «Гуляют кошки по страницам», «Легенды и мифы о цветах», «Этот мир чудесных превращений: театральная мозаика», «Мы в ответе за все живое на планете», «Путешествие в Доброград», «Космическая мастерская» и многие другие.

Подробная информация на сайте библиотеки

Время проведения и темы мероприятий – по согласованию.

Запись по телефонам: 72-45-62, 72-83-98 и электронной почте: vladimirova@pskovlib.ru

Теги: #библиотека #чтения
Источник: Псковская Лента Новостей
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