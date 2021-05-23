Выставка коллекционных кукол представлена в музее истории города Печоры. Об этом сообщает «Печорская правда».
Фото здесь и далее: «Печорская правда»
По словам организаторов, куклы из частной коллекции Андрея Гнездилова (Доктора Балу) - доктора медицинских наук, профессора Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, научного руководителя геронтологического отделения, почетного доктора Эссекского университета (Великобритания), «позволят посетителям окунуться в мир детства, сказки и чудес».
«Не упустите возможность увидеть это великолепие!» - призывают жителей Печор и гостей города.