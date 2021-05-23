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Культура

Выставка коллекционных кукол представлена в музее истории города Печоры

26.05.2021 08:48|ПсковКомментариев: 0

Выставка коллекционных кукол представлена в музее истории города Печоры. Об этом сообщает «Печорская правда».

Фото здесь и далее: «Печорская правда»

По словам организаторов, куклы из частной коллекции Андрея Гнездилова (Доктора Балу) - доктора медицинских наук, профессора Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, научного руководителя геронтологического отделения, почетного доктора Эссекского университета (Великобритания), «позволят посетителям окунуться в мир детства, сказки и чудес».

«Не упустите возможность увидеть это великолепие!» - призывают жителей Печор и гостей города.

Теги: #печоры #выставка #куклы
Источник: Псковская Лента Новостей
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