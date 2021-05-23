Культура

Концерт «От экспрессионизма к гениальной простоте» прошел в псковском колледже

Концерт «От экспрессионизма к гениальной простоте», посвященный 140-летию со дня рождения выдающегося венгерского композитора, педагога, музыковеда-фольклориста Белы Бартока, состоялся 24 мая в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Концерт прошел в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Как рассказала руководитель проекта, преподаватель колледжа Лариса Никитина, в концерте прозвучала музыка Бартока, написанная в разные периоды творчества для различных исполнительских составов.

Ведущий концерта Юрий Ларионов познакомил слушателей с основными этапами творческого пути композитора и его судьбой. «Крестьянский танец» для фортепиано исполнила студентка специальности «теория музыки» Анастасия Прокофьева (преподаватель Наталья Кохановская). Организаторы подчеркнули, что большой интерес слушателей вызвала пьеса «Perpetuum mobile» из пятой тетради уникального цикла «Микрокосмос» в переложении для фортепиано в 8 рук в исполнении студенток специальности «фортепиано» Альбины Мироновой, Марины Ильиной, Татьяны Андреевой и их руководителя - преподавателя колледжа Натальи Ждановой.

Хоровые произведения были представлены циклом из трех словацких песен: «Свадебная», «Песня во время уборки сена», «Плясовая» в исполнении вокального ансамбля «Ars longa» (руководитель Юлия Баландина, партия фортепиано — Зоя Королева, соло на скрипке – Ратмир Герасимов).

Слушатели также могли познакомиться с фрагментами оркестровой музыки Б. Бартока, которые прозвучали в видеозаписи.

«Творчество Бартока отразило мрачные и трагические коллизии ХХ века, сложность и противоречивость духовного мира его современников, бурный процесс развития художественной культуры его эпохи. Большую роль в судьбе Бартока сыграл его друг и соратник Золтан Кодай. Познакомившись методами Кодая по собиранию народных песен, Барток осуществил фольклорную экспедицию, записывая в деревнях и селах венгерские, румынские и словацкие народные песни. Барток и Кодай кардинально изменили взгляд на венгерский фольклор, обратившись к древнейшим пластам народной музыки», - добавили в колледже.