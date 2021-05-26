Культура

Завод «Титан-Полимер» помогает отремонтировать Тямшанский дом культуры

Якорный инвестор особой экономической зоны «Моглино» - «Титан-Полимер» помогает Псковскому району, в том числе, с ремонтом социальных объектов. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказал первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, пишет «МК в Пскове».

«У нас есть определенные договоренности по поводу социальной помощи району. И сейчас в рамках этих договоренностей у нас идет капитальный ремонт Тямшанского дома культуры. Там ремонтируется порядка семи помещений одновременно. Буквально два дня назад выезжали туда с главой района, проверяли качество работ», - поделился гость студии.

Святослав Колинко отметил, что власти района напрямую не являются заказчиками ремонтных работ на указанном объекте, их полностью оплачивает «Титан-Полимер». «Но мы являемся собственником этого дома культуры, мы несем ответственность перед жителями за качество работ, которые будут проведены», - сообщил замглавы районной администрации, добавив, что ДК намерены сдать уже летом этого года.

Гость студии рассказал, что руководство предприятия рассматривает возможность оказания ресурсной поддержки в виде ремонта еще одному социальному объекту – ФАПу в Тямше. В настоящее время на его территории выделено два дополнительных помещения для больницы. Благодаря этому появится отдельная площадка для размещения детского, взрослого и диагностического отделений – площадка будет комплексной.

«Сейчас завершают разработку проекта. Надеемся, что в ближайшее время подрядчик туда зайдет. Наверное, он будет стоить столько же, как и проект дома культуры. Люди получат очень хорошее отремонтированное помещение, – уточнил Святослав Колинко. – Есть еще одна договоренность - это футбольное поле во дворах в деревне Неелово».

Добавим, по словам гостя студии, якорный инвестор ОЭЗ намерен не только построить и отремонтировать указанные объекты, но и в будущем оказывать содействие в их содержании и ремонте.