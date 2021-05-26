Культура

Музей-заповедник «Михайловское» открывает выставку в Саратове

Выставку живописи и графики белорусской художницы Галины Худницкой из своего собрания открывает Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в Саратове. Открытие состоится завтра, 28 мая, в муниципальном Музее-усадьбе Н. Г. Чернышевского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее «Михайловское».

Фото: Галина Худницкая. Осенняя мелодия (из серии «Михайловское», 2014) Из фондов Пушкинского Заповедника

Экспозиция называется «Прогулка с Пушкиным». В нее вошло три картины на искусственной ткани (батик) и 23 пастели из серий «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское». В музее отметили, что художница из Полоцка — частый гость в псковских пушкинских местах. Местные пленэры она называет «очень интересным опытом со множеством экспериментов».

«Укромные места заповедных усадеб и парков имеют сотни оттенков, которые, словно в зеркале, отражают нас самих, наши собственные чувства, понимание жизни», - рассказывает Галина Худницкая.

По итогам пленэров два года назад к 220-му дню рождения А. С. Пушкина в Республике Беларусь в издательстве «Четыре четверти» вышел альбом с репродукциями работ Галины Худницкой. Его полное название — «Прогулка в осень. Михайловское. Петровское. Тригорское» («Шпацыр у восень. Міхайлаўскае. Пятроўскае. Трыгорскае»).

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Выставка «Прогулка с Пушкиным» будет работать в Саратове до конца сентября, уточнили в «Михайловском».