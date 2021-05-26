Культура

Акция «Кому на селе жить хорошо» впервые начнется в «Пушкинской деревне»

При проведении областной социокультурной акции «Кому на селе жить хорошо, или Сельская семья на Псковщине» впервые будут задействованы ресурсы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, организаторами этой акции вот уже более двадцати лет являются комитет по культуре Псковской области и областной центр народного творчества.

Участники традиционного «съезда» в нынешнем году — 13 семей, проживающих в сельской местности. Это многодетные семьи и семьи с приемными детьми, творческие семьи, семьи фермеров, пчеловодов, рыболовов, охотников и цветоводов, — всего 98 человек. Уже завтра, 28 мая, всех их пригласят в музейный комплекс в деревне Бугрово — в типологическую псковскую крестьянскую усадьбу пушкинской поры и на действующую старинную мельницу. Здесь участники акции узнают много нового о жизни селян в прошлом, поучаствуют в запуске водяной мельницы, прикоснутся к поэтическому миру русского фольклора и пушкинских сказок.

Виктор Лысюк. В Бугрово (1985) Из фондов музея- заповедника «Михайловское».

Продолжится праздник в поселковом Культурно-досуговом центре (Пушкинские Горы, ул. Садовая, 1), сообщили в ПОЦНТ. Концертно-тематическая программа «Дружная семья общим делом сильна», которая будет здесь представлена, включает в себя, в частности, концертные номера, подготовленные участниками и организаторами мероприятия, а также презентацию семейных блюд, предполагающую обмен рецептами и секретами домашних заготовок.