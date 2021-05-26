Культура

Выставка иллюстраций к народным сказкам откроется в Пскове 1 июня

Выставка иллюстраций к народным сказкам «А где ж это видыванно...» откроется в Псковской областной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) 1 июня в 11.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеке, выставка пройдет в рамках государственной программы «Десятилетие детства».

Студенты Псковского политехнического колледжа представят графические работы, созданные в рамках проекта Анастасии Поповой «Псковские сказки детям», который реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи.

«Работы сделаны в особой технике, объединяющей графическую роспись с приемом стилизации лубочных картинок. Лубок, генетически связанный с жанрами народного творчества, отличается яркостью, лаконичностью и простотой изобразительных средств. Он гармонично соединяет в себе изображение и текст, являясь по своей сути первым русским комиксом. Связь с народной традицией прослеживается и в текстовых цитатах, сопровождающих изображение: в них отражены диалектные особенности и стилистика псковской речи. Несмотря на всю условность, работы содержат сведения о различных сферах жизни псковского крестьянина: об особенностях местного костюма, убранстве избы и предметах домашней утвари, о традиционных блюдах, занятиях и развлечениях», - рассказали организаторы выставки.

Вход свободный.