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Культура

Псковские артисты выступят в Петропавловской крепости

28.05.2021 10:29|ПсковКомментариев: 0

Лучшие народные коллективы из Пскова, Мурманска и Архангельска выступят в Петропавловской крепости в рамках проекта «Серебряное ожерелье» - Дней народной культуры Северо-Западного региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Петербурга.

«Название проекта созвучно межрегиональному туристскому проекту "Серебряное ожерелье России", так как наравне с уникальными памятниками истории и культуры, а также природными объектами Северо-Запада России, особым достоянием Северо-Западного федерального округа является народное искусство и нематериальное культурное наследие», - говорится в сообщении.

В праздничной программе на Соборной площади примут участие делегации и коллективы любительского народного творчества, имеющие звание «Заслуженный коллектив народного творчества» и «Народный коллектив любительского художественного творчества», из Петербурга, Пскова, Мурманска, Архангельска, Ленинградской области.

В рамках проекта 28 мая в 13.00 в конференц-зале Музея космонавтики и ракетной техники Петропавловской крепости состоятся конференция и круглый стол «О проведении Года народного искусства и нематериального культурного наследия» для участников Дней народной культуры Северо-Западного региона.

Теги: #псков #культура #гастроли
Источник: Псковская Лента Новостей
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