Культура

Псковские артисты выступят в Петропавловской крепости

Лучшие народные коллективы из Пскова, Мурманска и Архангельска выступят в Петропавловской крепости в рамках проекта «Серебряное ожерелье» - Дней народной культуры Северо-Западного региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Петербурга.



«Название проекта созвучно межрегиональному туристскому проекту "Серебряное ожерелье России", так как наравне с уникальными памятниками истории и культуры, а также природными объектами Северо-Запада России, особым достоянием Северо-Западного федерального округа является народное искусство и нематериальное культурное наследие», - говорится в сообщении.



В праздничной программе на Соборной площади примут участие делегации и коллективы любительского народного творчества, имеющие звание «Заслуженный коллектив народного творчества» и «Народный коллектив любительского художественного творчества», из Петербурга, Пскова, Мурманска, Архангельска, Ленинградской области.



В рамках проекта 28 мая в 13.00 в конференц-зале Музея космонавтики и ракетной техники Петропавловской крепости состоятся конференция и круглый стол «О проведении Года народного искусства и нематериального культурного наследия» для участников Дней народной культуры Северо-Западного региона.