Культура

В Пскове презентовали книгу об объекте культурного наследия XVI века

Презентация книги М. В. Лебедева «История одного дома в истории одного города. Исторические очерки» состоялась в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

Данный труд посвящен объекту культурного наследия регионального значения «Дом доходный В. И Рушанова» XVI века. Здание построили в 1888 году, сейчас оно находится на Ольгинской набережной, 2.

В очерках рассказывается о владельцах дома, учреждениях, которые в нем находились, и людях, которые в нем жили, работали и работают сейчас.

Книга приурочена к 65-летнему юбилею ГБОУ ДО ПО «Дом детства и юношества «Радуга».