Культура

Псковичей приглашают на встречу с поэтом Марусей Привольной

1 июня в 15.00 в Псковской областной библиотеке (Профсоюзная, 2) состоится творческая встреча с молодым поэтом Марусей Привольной (Москва). Она расскажет о себе, прочитает хорошо известные и новые стихи, а также даст несколько советом тем, кто чувствует желание писать, но не может решиться.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, девушка живет в столице, но к Пскову у нее особое отношение – здесь она появилась на свет, «а самые яркие воспоминания, особенно у натур творческих и утонченных, родом из детства».

Публикуя стихи в соцсетях, Маруся отдает должное безграничным возможностям интернета. Но это не мешает ей наслаждаться «приятным шуршанием страничек» и отдавать предпочтение печатным книгам.

Вход на встречу свободный.