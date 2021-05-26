Культура

Старые и новые друзья Пушкинского заповедника выступят в музее «Под шелест пушкинских страниц…»

Поэты и прозаики, представляющие разные литературные традиции и школы, примут участие в праздновании Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в ходе музыкально-литературной композиции «Под шелест пушкинских страниц» перед жителями и гостями Святогорья выступят как частые гости Пушкинского праздника поэзии, так и те, кто впервые приедет в музей в таком качестве. Так, например, в списке писательской делегации, которым в «Михайловском» располагают на сегодня, - поэт прозаик и кинодраматург, директор проекта «Сезон стихов» во МХАТе Татьяна Бурдакова. Или Виктор Кирюшин, журналист и при этом чуткий лирический поэт, золотой лауреат фестиваля «Русский Stil» в Германии, лауреат премий имени Фёдора Тютчева («Русский путь»), Николая Гумилёва, Бориса Корнилова, Андрея Платонова («Умное сердце»). Или Игорь Черницкий, автор книги «О людях ХХ века. Жила-была любовь под соломенной крышей». Среди авторов, с которыми пушкиногорцы и постоянные гости июньских праздников в заповеднике хорошо знакомы - псковичи Андрей Бениаминов и Игорь Смолькин.

В связке с российскими литераторами в «Михайловском» выступит живая легенда областной филармонии — ансамбль «Псков».

Программу «Под шелест пушкинских страниц…» представят в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 5 июня в 12.00. Вход в зал будет осуществляться по пригласительным билетам, которые желающие могут заказать по телефонам 8(81146) 2-24-27 или 8(81146) 2-18-15 в дни и часы работы музея. При этом в «Михайловском» напоминают всем своим потенциальным гостям о необходимости неукоснительно соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические нормы, действующие в регионе на сегодняшний день.