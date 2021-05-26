Культура

Фотовыставка «Жизнь кадра» открылась в Псковском колледже искусств

Дипломная фотовыставка студентки специализации «Фото- и видеотворчество» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Евгении Музакко доступна для просмотра.

Фотовыставка носит название «Жизнь кадра». В экспозиции представлены художественные фотографии в жанре портрета, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

«Работы Евгении - это не просто портреты людей, это фотографии о людях. Выпускница делится со зрителями своим видением через фотоискусство, стремится "смотреть глубже". Ее задача - увидеть внутренний мир каждого, уловить переживания, эмоции и в момент фотосессии «поймать» неподдельную искренность, показать сущность портретируемого. В этом Евгения видит суть портрета», - отметили в учебном заведении.

Студентка старается снимать так, чтобы каждый кадр нес определенную информацию и не потерял свою актуальность спустя многие годы. Она не сторонник кардинального изменения цветов и неестественной ретуши. Все портреты создаются исключительно с естественным освещением и другими «секретами» фотографа, позволяющими показать модели естественными. Только так, по мнению выпускницы, фотография становится «настоящей» и кадр начинает жить.