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Культура

Выставка «ВездеПушкин» откроется в Пскове

02.06.2021 12:39|ПсковКомментариев: 0

Открытие выставки российского театрального художника Александра Николаева «ВездеПушкин» пройдет в псковской библиотеке на улице Конной 6 июня в 16.00. На выставке будут представлены объекты, ассамбляжи, живопись. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Пушкин, как известно, наше все. При это есть на земле места, где Пушкин – это еще и наше "везде". Где все буквально дышит Пушкиным, а все материальные свидетельства, имеющие отношение к его земной жизни, сохраняются благодарными потомками, реставрируются, бережно воссоздаются по документам, воспоминаниям, рассказам старожилов и вдохновенных пушкинистов», - рассказала куратор выставки.

По ее словам, особенно славятся деревья, которые помнят Пушкина. «Всякий, кто бывал в Михайловском или Тригорском, привык к мысли, что дуб уединенный или липы из аллеи Керн - полноправные соседи Александра Сергеевича (Пушкина — ред.), живые хранители памяти о поэте. И пусть скептики твердят, что это все самодеятельность знаменитого директора Пушкиногорского музея, "новодел" и "самосад". Пусть так, но ведь деревья, знавшие Пушкина, роняли семена в ту самую землю, из которой и выросла аллея Керн, так что все без обмана», - сказала она и отметила, что и скамья Онегина сделана из тех деревьев, что могли бы стать аллеей Керн, а стали скамьей. «А сколько их собратьев стали домами в Пушкиногорском районе, мельницами, мостками, заборами? Они ведь все тоже Пушкина помнят», - предположила куратор выставки.

Она также подчеркнула, что, «к счастью, не перевелись еще люди, чуткие к пушкинскому наследию. Умеющие увидеть следы высокого гения в самых простых вещах, вырастить память о поэте из когда- б-вы-знали-из-какого-сора, отслужившего свой век и выброшенного на помойку. Способных поднять из культурного слоя и подарить каждому дереву, видевшему Пушкина, его пятнадцать минут славы».

Выставка будет работать до 20 июля.

Художник Александр Николаев родился в 1976 году в Пскове. В 1999 году окончил факультет изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета. Начиная с 1998 года он работал как художник-оформитель, декоратор, театральный художник. Является автором более 40 общественных и частных интерьеров в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Нальчике, Риге.

Наиболее заметные проекты в Санкт-Петербурге: Ресторан «Да Винчи» (1998), Ресторан «Пикассо» (1999), ночной клуб «Акватория» (1999), ночной клуб «Циник» (2002), пиццерия «ОбщеПицца» (2005).

Наиболее заметные проекты в Пскове: клуб «TIR» (2000), бюро путешествий «Континент», рестораны «Рублев» (2001), «Helga» (2018), сеть магазинов «Арбат» (2006, 2008).

В качестве театрального художника сотрудничал с Псковским академическим театром драмы имени А. С. Пушкина (в 2014-2015 годах - главный художник, художник-постановщик спектаклей «Граф Нулин», «Старая актриса на роль жены Достоевского», «Простодурсен и Великий Приречный театр») и с детской театральной мастерской «Гвозди» (спектакли «Джеймс Понт: Операция “Золотой Нос”», «Сны о Снежной Королеве»).

Участник выставок и арт-фестивалей в России, Германии, Латвии.

Отдельные художественные проекты и выставки: «Ультрабиология» (2001–2005), «Сны Пушкина» (2016), «Музей контрфольклора и концептуальных этносов Псковской области» (2019), «Дериглазово» (2020).

Теги: #выставка #библиотека на Конной #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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