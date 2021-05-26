Культура

Организации культуры смогут сдавать в аренду площади под кафе без торгов

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки, в соответствии с которыми организации культуры смогут не проводить торги при заключении договоров с арендаторами на оказание услуг общественного питания и на розничную продажу сувенирной продукции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Как подчеркнул председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя на пленарном заседании поправки, по данному вопросу обращались руководители учреждений культуры, он обсуждался с председателем Союза театральных деятелей Александром Калягиным.

«После принятия закона <…> наши организации культуры смогут не проводить торги при заключении договоров с арендаторами при оказании услуг общественного питания и на осуществление розничной продажи сувенирной продукции. То, что сегодня затрудняет их деятельность, уйдет в прошлое», — сказал он.

Порядок и условия заключения таких договоров установит правительство. «Понятно, что он будет более гибким и менее забюрократизированным. И, конечно, для этого потребуется подготовить подзаконные акты. Надеемся, вопрос будет решен правительством достаточно эффективно», — добавил председатель Госдумы.

Вячеслав Володин также отметил, что без проведения торгов можно будет передать в аренду созданное под конкретный спектакль и более невостребованное сценическое оборудование, декорации и костюмы. «Закупочные послабления в целом позволят снизить бюрократическую нагрузку на учреждения культуры», — подчеркнул он, добавив, что организации культуры ждут принятия этого закона.