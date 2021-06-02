Культура

Спектакль-фантазию по мотивам произведений Пушкина представят в «Михайловском»

Спектакль-фантазия по мотивам произведений Пушкина «Чудное мгновение» состоится в субботу, 5 июня, в рамках проекта «Школьная классика» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, эта постановка — итог работы, которую осуществили активисты Российского движения школьников совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина (Москва).

Участниками представления станут школьные театральные коллективы из разных регионов России. Это воспитанники театра-студии «Арлекин» из Курского Дворца пионеров и школьников, Тульской областной ДМШ имени Г. З. Райхеля — Центра одаренных детей тульской области, Студии актерского мастерства Гульнары Кочаловой из Казани, образовательного центра «Южный город» из Самары, тамбовской средней общеобразовательной школы №22, Театра-студии «Академия ХМ» из города Краснознаменска Московской области и московского образовательного центра «Воробьевы горы» — всего чуть более 80 школьников.

В ходе предваряющей михайловский показ пресс-конференции, заместитель исполнительного директора Российского движения школьников Екатерина Самсонова рассказала, что их проект разработан совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина для развития школьных театральных студий и привлечения к их работе творческой молодежи. Идея получила широкий отклик, показала, что запрос на подобные проекты очень велик. Принять участие в «Школьной классике» могли театральные коллективы образовательных учреждений численностью до 15 человек.

Работа с юными актерами разного уровня подготовки велась на двух уровнях — базовом и продвинутом. И если в первом случае детям помогали создать студию или кружок «с нуля», то более высокий уровень предполагал уже занятия с существующими коллективами и конкурсный отбор — для участия в финале проекта, в Псковской области. Подростки и их наставники получили уникальную возможность учиться у замечательных профессионалов. Они репетировали — каждый в своем городе. Сейчас коллективы уже находятся в Пушкиногорье, рассказала Екатерина Самсонова. Педагоги проводят с ними сводные репетиции, достраивают финальные сцены.

Она представила интерактивные зоны, которые предусмотрены проектом.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева отметила, что заявку на участие в проекте «Школьная классика» подали шесть театральных коллективов Псковской области. Она подчеркнула, что все мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих в регионе. И добавила, что все участвующие в михайловском показе дети, а также волонтеры, организаторы, сопровождающие лица протестированы.

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Ранее сообщалось, что сегодня Поэтическую поляну в Михайловском, где будет проходить спектакль-фантазия «Чудное мгновенье», повторно обрабатывают от клещей.