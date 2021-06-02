Культура

«Ночь географии» предстоит псковичам 4 июня

Псковская областная универсальная научная библиотека станет площадкой для проведения международной просветительской акции «Ночь географии». Организатор акции — всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Посетителей ждет фотовыставка «Самая красивая страна», обзор серии книг «Великие русские путешественники», кинопоказ фильма «Новосибирские острова».

Открытую лекция «Земля Санникова: легенды и реальность» прочитает кандидат географический наук, доцент кафедры географии ПсковГУ, член Русского географического общества Наталья Теренина.

В региональном центре по работе с редкими и ценными документами пройдет выставка-презентация уникальных изданий: «Чертежной книги Сибири, составленной тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году», «Путешествие наследника цесаревича на Восток» (1893 год), «Атласа Азиатской части России» (1914 год) и других.

В региональном центре президентской библиотеки будет представлен архив цветных изображений Российской империи фотографа, химика, изобретателя, издателя, педагога и общественного деятеля, члена Императорского русского географического, Императорского русского технического и Русского фотографического обществ Сергея Прокудина-Горского (1863 – 1944). Материалы находятся в коллекции «Территория» фонда президентской библиотеки.

Акция будет проходить 4 июня с 18.00 до 21.00.