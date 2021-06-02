Культура

Концепцию реконструкции псковской филармонии презентовали молодые архитекторы

В Псковской области подведены итоги всероссийского урбанистического хакатона «Города». В течение трех дней девять молодых специалистов под руководством экспертов из Союза архитекторов России, Московского архитектурного института и представителей региона разрабатывали концепцию дизайн-проекта реконструкции зоны фойе большого концертного зала Псковской областной филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Победителями по итогам защиты проектов стала команда, в состав которой вошли Ирина Мизгирева (Нижний Новгород), Елена Перминова (Москва), Даниил Кирюхин (Нижний Новгород), Алеся Богачева (Москва). По словам куратора хакатона, представителя градостроительного совета Пскова Сергея Станкевича, коллектив качественно продумал концепцию проекта, проработал визуализацию своих идей. В частности, хорошо показаны варианты освещения здания и прилегающей территории, а также разработано профессиональное решение для доступа в зал филармонии маломобильных групп населения.

Церемония подведения итогов прошла в молодежном центре «Лофт». С успешной защитой своих проектов финалистов хакатона поздравила директор Роскультцентра Марина Абрамова.

«Для нас очень важно и ценно, что участники проекта — молодые талантливые архитекторы — получили возможность переосмыслить и попробовать изменить внутренний облик Псковской областной филармонии — центрального места в культурной и музыкальной жизни города. Победители постарались объединить последние достижения в области дизайна, архитектурных решений, но при этом и сохранить традиции места», — подчеркнула она.

В свою очередь начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская отметила важность проведения такого увлекательного мероприятия в регионе. «Это возможность увидеть, что молодежь креативна, нестандартно думает. Это обязательно нужно развивать у нас в регионе. Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы создавать и поддерживать молодежное архитектурное сообщество», — отметила Наталья Плявинская.

Проекту команды победителей будет оказана экспертная и финансовая поддержка для реализации проектов в 2022-2025 годах. Церемония награждения победителей хакатона состоится в июле в Москве в рамках «Российской креативной недели».

Напомним, в число участников ежегодного всероссийского урбанистического хакатона «Города» в 2021 году вошли 11 регионов, в том числе и Псковская область. Соответствующее соглашение подписали Губернатор Михаил Ведерников и директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Данный проект направлен на выявление и поддержку начинающих архитекторов, урбанистов, дизайнеров окружающей среды и промышленных дизайнеров в возрасте от 18 до 35 лет. Организатором мероприятия выступает Роскультцентр при содействии Федерального агентства по делам молодежи.

В рамках хакатона начинающие специалисты знакомятся с территориями для благоустройства и в командах под руководством опытных кураторов разрабатывают решения, одно из которых в дальнейшем будет реализовано при поддержке администрации региона.