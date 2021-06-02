Культура

Более 180 псковских работников культуры повысят квалификацию в рамках нацпроекта

Промежуточные итоги реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» подвели в Псковской области. В частности, профильный региональный комитет оценил работу по повышению квалификации творческих и управленческих кадров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Инфраструктура образовательного ландшафта Псковской области в рамках реализации проекта «Творческие люди» включает учреждения культуры Пскова и Великих Лук, а также всех 24-х районов. Наиболее активны в части повышения квалификации работников сферы культуры отмечены учреждения областного центра, Невельского, Печорского и Новосокольнического районов, отмечают в региональном комитете.

По итогом первых пяти месяцев 2021 года порядка 100 специалистов учреждений культуры Псковской области успешно завершили обучение на базе 12 центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров по 40 программам. Среди самых востребованных образовательных траекторий — программы Санкт-Петербургского государственного института культуры («Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация», «Игровые технологии в современной библиотеке», «Краеведческий туризм: методологические основы и актуальные формы», «Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы») и программа Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова «Методика и технология обучения и исполнительства на оркестровых струнных инструментах».

В течение двух месяцев, согласно графику центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, в сфере культуры обучение должны пройти еще 17 региональных специалистов.

Всего в 2021 году более 180 работников учреждений культуры области повысят квалификацию в 14 центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров.