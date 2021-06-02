Культура

Артист Вениамин Смехов посетил Спасо-Преображенский собор в Пскове

Артист театра и кино Вениамин Смехов посетил Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Псково-Изборского музея.

Фото: инстаграм-аккаунт Псково-Изборского музея

Кумир нескольких поколений зрителей, прославленный актер московского Театра на Таганке, знаменитый Атос из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамин Смехов провел в Пскове творческий вечер 1 июня.

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«Благородный Атос посетил нашу жемчужину — Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря с фресками 12 века», - рассказали в музее и процитировали Стругацких: «Здесь выбирает не голова, здесь выбирает сердце».