Культура

Студенты-консерваторцы сыграют в Святогорье «Сказки Пушкина»

В рамках празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» выступят студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, молодые музыканты сыграют на большой сцене заповедного Научно-культурного центра (бульв. Гейченко, 1) спектакль «Сказки Пушкина».

Сцена из спектакля «Сказки Пушкина»

Сценарий постановки, рассказали в музее, построен по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Сказки о царе Салтане…». Его посыл по-пушкински прост и глубок: если человек верит в любовь и творит добро вокруг себя — это и есть настоящее чудо, а зло будет непременно наказано.

В представлении заняты студенты выпускного курса, специализирующиеся на кафедре режиссуры музыкального театра. «Сказки Пушкина» — их дипломная работа по актёрскому мастерству. Сказалось и то, что спектакль поставлен именно в консерватории — он интересно оформлен музыкально, сопровождается как инструментально-шумовыми эффектами, так и подлинными народными песнями и попевками.

Спектакль «Сказки Пушкина» дадут в субботу, 5 июня. Начнут показ в 18.30. Вход в зал будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые желающие могут заказать по телефону 8(81146) 2-18-15 в дни и часы работы музея. При этом в «Михайловском» напоминают всем своим потенциальным гостям о необходимости неукоснительно соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические нормы, действующие в регионе на сегодняшний день.

Напомним, что полную афишу Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (55-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в музее-заповеднике «Михайловское» можно найти на официальном сайте учреждения