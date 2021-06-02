Культура

Хор лицея искусств «Санкт-Петербург» выступит на полянке в Печорах

Хор лицея искусств «Санкт-Петербург» приезжает в Печоры с концертом. Мероприятие пройдет на территории музея «Льняная губерния». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил представитель музея Владимир Москвин.

Фото: Вера Фест «ВКонтакте»

Этот творческий коллектив - лауреат множества престижных городских и международных конкурсов. Концерт запланирован на 12 июня в 12.00. А на следующий день, 13 июня, в 16.00 хор выступит в лютеранской кирхе.

«Почти все участники хора — девочки. Из 35 человек в нем только два мальчика, - рассказал Владимир Москвин. - Мы (музей "Льняная губерния" — ред.) с ними дружим, предоставляем им площадку. Детям интересно побывать на Псковщине, в Изборске, посмотреть русскую природу».

По словам Владимира Москвина, 12 июня концерт пройдет «на полянке у музея», если будет хорошая погода. В противном случае дети выступят в здании информационно-просветительского центра «Льняная губерния».

«Мы всех приглашаем насладиться произведениями русских и зарубежных исполнителей. Будут петь хорошие песни: русские народные, песни композиторов Советского Союза и не только. Современных песен там не будет, все-таки это хор, акапельное пение, Тик-ток они петь не могут», - заметил собеседник ПЛН.

Он также отметил, что концерт благотворительный, вход на него бесплатный. «Приходите, приводите друзей. Они (хор — ред.) очень хорошо, красиво поют. Я их уже слышал в Петербурге, так что, могу сравнить и могу оценить», - добавил Владимир Москвин.