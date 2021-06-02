Культура

Выставку «Камчатка — страна печальная…» откроют в «Михайловском» в день рождения поэта

Выставка одного предмета, подготовленная в рамках многолетнего совместного проекта Пушкинского и Псковского музеев-заповедников (последний в настоящее время входит в состав ГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник»), начнет работу в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловском». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в «Михайловском».

Из иллюстраций к книге С. П. Крашенинникова «Описание Земли Камчатки»

В этом году гостям праздника представят уникальное издание из фонда редких книг псковского музея — первый том книги С. П. Крашенинникова «Описание Земли Камчатки», изданной в Санкт-Петербурге в 1755 году.

В «Михайловском» рассказали, что к «Камчатским делам» (так озаглавлен раздел в журнале «посмертного обыска» в квартире на Мойке, 12) поэт испытывал особенный интерес. Фундаментальный труд С. П. Крашенинникова — географа, ботаника и этнографа, члена Академического отряда Великой Северной экспедиции — имелся в библиотеке Пушкина. Более того, книгу Крашенинникова Александр Пушкин конспектировал и даже составил план предположительных «Заметок…» из шести пунктов: «Сибирь уже была покорена»; «Приказчики услыхали о Камчатке»; «Описание Камчатки»; «Жители оной»; «Федот Кочевщик»; «Атласов, завоеватель Камчатки». Из-за дуэли и смерти поэта этот творческий замысел остался неосуществленным.

В «Михайловском» напомнили, что выставка одного предмета — особый, сложный род экспозиционного искусства и подчеркнули, что подобные показы раритетов из фондов Псковского музея-заповедника в дни Пушкинских праздников поэзии всегда вызывают большой интерес у гостей Святогорья. В разные годы в рамках этого проекта в мемориальных усадьбах Пушкинского заповедника музейщики из Пскова экспонировали действительно уникальные вещи. Среди них — рукописный альбомчик дворянина пушкинского времени Николая Скобельцына с автографами Анны Керн и Евпраксии Вульф, пять писем Екатерины II к Ивану Ганнибалу, рукописный список комедии Грибоедова «Горе от ума» и так далее.

Выставка, которую назвали «Камчатка — страна печальная…» (это строка из пушкинских «Заметок…») развернута в доме поэта в музее-усадьбе «Михайловское». Ее открытие намечено на 6 июня. Вход на выставку, равно и в сам музей, в этот день для посетителей (кроме организованных туристических групп) будет бесплатным.

Планируется, что выставка «Камчатка — страна печальная…» будет работать в Пушкинском заповеднике в течение девяти дней, до 14 июня.

Напомним, что полную афишу Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (55-го всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в музее-заповеднике «Михайловское» можно найти на официальном сайте учреждения.