Культура

Псковичам предлагают посмотреть документальный фильм «Пушкинский праздник поэзии. Оглядываясь назад»

Документальный фильм «Пушкинский праздник поэзии. Оглядываясь назад» в пушкинским дням подготовила псковская Театрально-концертная дирекция. При просмотре документального кино можно совершить небольшой экскурс в историю, чтобы вспомнить, как отмечали 6 июня в Пушкинских Горах и Пскове в разные годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции.

В условиях запрета на проведение массовых мероприятий одно из самых ярких событий в жизни Псковской области – Дни пушкинской поэзии и русской культуры, которые традиционно проходили на поляне в селе Михайловском, в этом году не состоится. Поэтому подборка самых интересных видеоматериалов о проведении «Пушкинского праздника поэзии и русской культуры» за последние несколько лет представлена в документальном фильме «Пушкинский праздник поэзии. Оглядываясь назад».

Познакомиться с видеозаписью можно по ссылке.