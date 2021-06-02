Культура

Специальным штемпелем погасят почтовые отправления из «Михайловского» в Дни Пушкинской поэзии

Торжественная церемония специального гашения знаков почтовой оплаты состоялась в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в выставочном зале «Музейная почта» в Бугрово. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» отметили, что эта церемония — традиционная. Каждый год для такого события изготавливают штамп специального гашения. И всякий раз он имеет неповторимый дизайн, основой которому служат автографы А. С. Пушкина или портреты поэта, выполненные современными художниками-графиками. В 2021 году для штампа использовали портрет Пушкина работы художника Николая Предеина. Этим штемпелем будут отмечать письма, уходящие из «Музейной почты» в деревне Бугрово в течение нынешнего праздника — Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, с 4 по 6 июня. После этого штамп передадут в архив «Почты России», а письма с его оттиском, разлетевшиеся из Пушкинского заповедника, приобретут уникальную коллекционную ценность.

Специально для церемонии спецгашения на этот раз «Почта России» выпустила художественные открытки с репродукцией Игоря Шаймарданова «Пушкин в ожидании друга» из фондов Пушкинского заповедника.

В церемонии гашения приняли участие директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич и пресс-секретарь УФПС Псковской области Александра Костенко.