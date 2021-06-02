Культура

Народный артист России Евгений Князев о спектакле «Чудное мгновение»: Это только пролог!

В рамках проекта «Школьная классика» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», на поэтической поляне близ усадьбы поэта, сегодня вечером был дан спектакль-фантазия «Чудное мгновение». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта постановка — итог работы, которую осуществили активисты Российского движения школьников совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина (Москва).

В спектакль, отдельные части которого готовили школьники в разных городах России, вошли фрагменты сказок и стихотворений Пушкина, его повести «Барышня-крестьянка» и поэмы «Граф Нулин», написанной здесь, в Михайловском. Сведение отдельных сцен в единое действо был осуществлён уже в Святогорье, на репетициях накануне показа.

«Эта работа — лишь пролог к большой программе, суть которой воспитание личности молодого человека», - убежден ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист Российской Федерации Евгений Князев.

При этом проект «Школьная классика» отличается от любого фестивального движения, считает сопредседатель Фонда поддержки культурных инициатив «За искусство», член комиссии по вопросам развития Культуры и сохранению духовного наследия Общественной Палаты Российской Федерации Татьяна Дмитриева. «Фестивальное движение», — говорит она, — показывает букет уже готовых продуктов. Суть же «Школьной классики» состоит в создании системы ежедневных действий. Проект нацелен на создание своеобразной «нейронной сети» творческих коллективов по всей стране и заниматься этим нужно не от случая к случаю, а постоянно. Не случайно все, кто работает в этом проекте отмечают большой запрос на «Школьную классику» со стороны школьников и педагогов.

Завтра в музее-заповеднике «Михайловское» продолжится череда праздничных событий, приуроченных к 222-й годовщине со дня рождения Пушкина.