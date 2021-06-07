Культура

Научно-практическая конференция прошла в псковском колледже искусств

Ежегодная студенческая научно-практическая конференция «Ars longa» состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Конференция традиционно проводится в конце учебного года клубом юных музыковедов. В ходе конференции студенты специальности «Теория музыки» представляют свои исследовательские работы. Организаторы отметили, что круг тем, затронутых в докладах был достаточно широким.

Вопросы музыкальной теории были представлены в сообщениях Ангелины Сергеевой («Звук и его свойства»), Анастасии Прокофьевой («Лады народной музыки»), Ратмира Герасимова («Классификация аккордов»). В музыкально-историческом ракурсе рассматривались сочинения русских и зарубежных композиторов в работах Вероники Лаппо («Жанровое разнообразие и содержание фортепианной музыки Эдварда Грига»), Александры Третьяковой («Поэзия и музыка в романсах Р. Вагнера»), Полины Федоровой («Венгерские рапсодии Ф. Листа и Венгерские танцы И. Брамса. Опыт характеристики и сравнения»), Ангелины Сергеевой («Использование фольклорной темы "Ах, талан ли мой, талан" из сборника Львова-Прача "Собрание русских народных песен с их голосами" в квартете №7 op. 59 Л. в. Бетховена»).

В колледже рассказали, что особый интерес вызвали работы студентов выпускного курса: Анжелики Светловой («Характеристика оперы «Цефал и Прокрис» Франческо Арайи»), Алисы Комаровой («Образы природы и фольклора Севера в музыкальной картине А. К. Глазунова «Карельская легенда») и Оксаны Москаленко («Творчество А. К. Глазунова на фоне эпохи на примере симфонической сюиты «Из Средних веков»).

Научными руководителями работ выступили ведущие преподаватели комиссии «Теория музыки» Юлия Баландина, член Союза композиторов России Лариса Никитина и член союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Псковской области Татьяна Лаптева.