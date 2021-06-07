Культура

Более 13 тысяч человек побывали в музеях-усадьбах «Михайловского» в Дни Пушкинской поэзии

Без малого 14 тысяч посетителей приняли в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» за два «пушкинских дня», 5 и 6 июня, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Только в музеях-усадьбах в эти дни побывали 13 020 человек. Бесплатными входными билетами в музеи в день рождения Пушкина, 6 июня, воспользовалось почти три тысячи индивидуальных посетителей. Мероприятия из праздничной афиши, которые для публики также были бесплатными, посетило порядка тысячи человек.

В музее отметили, что этот показатель — число посетителей именно в музеях — оказался даже несколько выше, чем в «доковидном» 2019 году. Кроме того, в музее сочли знаковым тот факт, что взрослые в эти дни привели и привезли в заповедник много детей. Доля школьников и дошкольников в общем туристическом потоке составила 27,29%, — отметили в «Михайловском».

Напомним, что в нынешнем году в силу сложившейся эпидемиологической обстановки праздничные гуляния, ярмарку и вечерние концерты в Пушкиногорье не проводили. Все мероприятия из программы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (55-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) проходили в помещениях или на открытом воздухе с полным соблюдением санитарных норм, принятых на сегодняшний день на региональном уровне.