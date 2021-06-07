Культура

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Ольгой Тимофеевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ведущая Любовь Кузнецова побеседует с ней об итогах и планах реализации в псковском регионе нацпроекта «Культура», о поддержке сельских клубов и музеев, о решении кадровой проблемы в сфере культуры. Также Ольга Тимофеева даст оценку культурной жизни региона в свете действия коронавирусных ограничений и расскажет, какие крупные мероприятия из событийного календаря этого года пройдут в сокращенном варианте, а каких в этом сезоне не будет вовсе.

Свои вопросы председателю комитета по культуре можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.