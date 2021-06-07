Культура

145 работников культуры смогут приехать на работу в Псковскую область до 2027 года

145 работников культуры смогут приехать на работу в Псковскую область до 2027 года в рамках федеральной программы «Земский работник культуры». Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Она напомнила, что для решения кадрового вопроса в сфере культуры профильное министерство разработало федеральную программу «Земский работник культуры». «Заработает она с 2022 года и будет действовать в нашем регионе до 2027 года. В соответствии с программой к нам в сельскую местность могут приехать 145 работников культуры», - рассказала гостья студии.

Они сразу же получат единовременную помощь в размере 1 млн рублей. «Но не надо думать: получил миллион и уехал. Там есть ограничения», - уточнила Ольга Тимофеева.

На реализацию программы «Земский работник культуры» будут привлечены средства федерального и регионального бюджетов.